Госдума предложила увеличить пособия безработным

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Комитет Госдумы по труду и соцполитике выступил за увеличение пособий по безработице, в том числе потерявшим работу до 1 марта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Председатель Федерации независимых профсоюзов России, член центрального штаба ОНФ Михаил Шмаков напомнил, что те, кто лишился рабочего места до 1 марта, получают пособия в размере до восьми тысяч рублей, а те, кто после — до 12 130 рублей.

Он подчеркнул, что потерявшие работу до 1 марта находятся на сегодняшний день в равных условиях с другими.

По мнению члена комитета Ольги Павловой, такая разница в выплатах является «пробелом в законодательстве» и «нарушением принципа справедливости».

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