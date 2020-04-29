Лечащим пациентов с COVID врачам выплатят до 80 тысяч рублей
Медикам, которые работают с зараженными новым типом коронавируса COVID-19 пациентами, будут назначены выплаты до 80 тыс. рублей. Соответствующее соглашение было одобрено Минздравом России, передает ТАСС.
Ведомство согласовало получение специальных выплат врачам с уже 68 российскими регионами.
Выплаты будут предусмотрены за работу сотрудникам медучреждений в период с апреля по июнь 2020 года.
Так дополнительные выплаты врачам будут составлять до 80 тыс. рублей. Среднему медицинскому персоналу будет назначена выплата в 50 тыс. рублей, 25 тыс. рублей перечислят младшему медицинскому персоналу.
Кроме того, врачи бригад скорой помощи получат 50 тыс. рублей, а средний, младший медперсонал и водители скорой помощи получат по 25 тыс. рублей.
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