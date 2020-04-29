Новак о нефти: нас ждет период низких цен, его надо просто пережить

Министр энергетики Александр Новак в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, что в ближайшее время мировую экономику ожидает период низких цен на нефть.

«Очевидно, что пока ситуация не станет более определенной, нас ждет период низких цен. Его надо просто пережить. Если сегодня мы наблюдаем снижение, это не значит, что цены будут такими всегда», — пояснил министр.

Он добавил, что более ясная картина появится после того, как заработает сделка ОПЕК+.

«Мы ожидаем, что уже в мае начнет восстанавливаться бизнес и многие страны будут отказываться от карантинных мер, что тоже должно повлиять на увеличение спроса. Но пока присутствует большая неопределенность: как заработает сделка ОПЕК+ с 1 мая и какой эффект она окажет, будут ли страны в полном объеме исполнять свои обязательства по сокращению», — подчеркнул Новак.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна сможет существовать в условиях экстремально низких цен на «черное золото» благодаря «подушке безопасности».

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