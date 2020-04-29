Индексы Мосбиржи растут на открытии торгов
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Биржевые индексы отметили рост на открытии российского рынка акций. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, индекс РТС прибавил 1,3%, поднявшись до 1124,07 пункта, по данным на 10.08 по мск.
В свою очередь индекс Мосбиржи замедлил рост, достигнув отметки в 2626,73 пункта.
Кроме того, минутами ранее индекс Мосбиржи поднимался на 0,7% до 2629,24 пункта, а РТС — до 1117,72 пункта, увеличившись на аналогичный процент.
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