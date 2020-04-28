Минэнерго: средняя цена на нефть в 2020 году составит $30 за баррель
Министерство энергетики России ожидает, что средняя цена на нефть в 2020 году составит около $30 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александра Гладкова.
«В среднем будет в районе 30 с чем-то долларов. То есть она не будет стоить $15 и не будет стоить $20. Именно на это и направлены все наши усилия», — сказал Гладков.
Также он добавил, что кризис на мировом рынке энергоносителей не сильно повлияет на параметры Энергостратегии РФ до 2035 года, а производственные показатели отрасли существенно не изменятся, так как высокие цены на нефть экспертами изначально не рассматривались.
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