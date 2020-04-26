Кудрин предложил оказывать продовольственную помощь бедным

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В России следует начать оказание продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом сообщает ТАСС.

Нужно ввести дополнительные продовольственные выплаты для россиян, которые в сложившейся ситуации не получают финансовые ресурсы, заявил Кудрин.

Мировая экономика переживает кризис на фоне пандемии коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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