Кудрин предсказал восстановление российской экономики после спада на 7-8%

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Спад российской экономики может достичь 7-8%, но после кризиса она восстановится, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кудрина, экономика страны будет работать нормально, однако для этого необходимо пережить пик кризиса. При этом данный пик будет «более глубоким», чем при обычном кризисе, подчеркнул глава Счетной палаты. Он добавил, что на данный момент ряд отраслей фиксирует снижение спроса на свои товары и услуги на 90-100%.

Мировая экономика переживает кризис на фоне пандемии коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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