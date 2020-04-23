Банки сообщают об активизации мошенников

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Крупные российские банки отмечают рост активности мошенников на фоне пандемии коронавируса нового типа и введенных ограничительных мер, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителей банков.

ВТБ фиксирует увеличение числа сообщений клиентов в контактный центр в связи о мошеннических действиях, заявил представитель банка. По его словам, число попыток совершения мошенничества в отношении клиентов банка в первой половине апреля выросло на 15%.

Клиенты Промсвязьбанка также чаще сообщают о мошенниках, этот показатель вырос примерно на треть, сообщил директор службы информационной безопасности банка Дмитрий Миклухо.

По оценке банков, чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии на фоне негативной новостной повестки, в частности, представляются сотрудниками банков и пытаются получить от клиента информацию о банковской карте.

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