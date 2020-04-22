Почта Банк предложил заемщикам альтернативу: кредитные каникулы по закону или свою программу отсрочки

В ситуации, когда заемщики оказались в стрессовой ситуации из-за пандемии коронавируса и вызванных ею экономических трудностей, Почта Банк предоставляет «кредитные каникулы» в соответствии с 106-ФЗ, а также дающую больше возможностей собственную программу отсрочки платежей по кредитам для пострадавших от коронавирусной инфекции.

Клиент сам может выбрать наиболее подходящий для него вариант, исходя из личной ситуации и условий по кредиту. Разобраться в нюансах поможет сравнительная таблица на сайте банка.

Собственная программа Почта Банка учитывает требования №106-ФЗ и рекомендации Банка России, а также позволяет рассматривать каждый случай индивидуально и предоставляет широкие возможности для реструктуризации и обслуживания задолженности в текущей сложной ситуации. Банк предоставляет отсрочку до шести месяцев заемщикам, которые временно не могут исполнять кредитные обязательства в связи со следующими обстоятельствами, вызванными эпидемией коронавируса: потеря работы, простой; пребывание в отпуске без сохранения заработной платы; снижение дохода более чем на 30%; заболевание COVID-19. Спецусловия действуют для кредитов наличными, рефинансирования, кредитов на приобретение товаров в магазинах-партнерах банка, а также кредитных карт.

При этом сумма кредита для обращения за отсрочкой не ограничивается, хотя в Законе о кредитных каникулах заемщик может обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора только в случае, если размер кредита не превышает максимальную сумму, установленную кабмином — для потребительских кредитов граждан это 250 тыс. руб.

Помимо отмены штрафных процентов и пени за пропуск платежа Почта Банк индивидуально рассматривает ситуацию с просроченной задолженностью, возникшей после 1 марта 2020 г., и корректирует информацию в Бюро кредитных историй. Например, может быть принято решение об отмене просроченной задолженности.

При предоставлении Почта Банком отсрочки платежей ставка по договору остается прежней, несмотря на нарушение графика платежей. Если же у клиента появляются свободные средства, то даже несмотря на включенную «отсрочку платежей», он может внести любую сумму на счет кредитного договора (меньше платежа или в размере платежа), и она пойдет на погашение задолженности.

При этом Почта Банк внедрил упрощенную дистанционную технологию подачи заявления на отсрочку по кредиту с помощью простой электронной подписи (ПЭП), благодаря которой подключить программу можно полностью удаленно - на сайте банка.