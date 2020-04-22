В США заявили о наращивании Китаем импорта энергоресурсов из России и Саудовской Аравии

Китай нарушает свои обязательства перед США и покупает минимальные объемы американских энергоресурсов, но наращивает их импорт из России и Саудовской Аравии, заявляет Американский совет добывающих компаний.

В письме в адрес Торгового представителя США отмечено, что вопреки обязательствам приобрести американских энергоресурсов на $52,4 млрд, Китай выбирает только минимальные объемы.

Для энергетической отрасли США наступило критическое время, и необходимо предпринимать любые меры для того, чтобы сократить избыточное предложение нефти и избыточные запасы нефти в хранилищах – это главные проблемы, с которыми столкнулись независимые производители в США, особенно в части невыполнения Китаем своих обязательств.

Указывается, что вместо того, чтобы наращивать импорт из России и Саудовской Аравии, Китай должен предпринять шаги к тому, чтобы остаться в хороших отношениях в США как надежный торговый партнер.