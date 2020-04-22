Сенат США принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд

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Сенат Соединенных Штатов принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты голосования.

Уточняется, что пакет был принят сенатом единогласно. Теперь его предстоит принять палате представителей, а также подписать главе государства Дональду Трампу.

Согласно законопроекту, $321 млрд выделяется на продолжение программы поддержки малого бизнеса, $60 млрд на другую программу помощи бизнесу при ЧС, $75 млрд на поддержку больниц и системы здравоохранения и еще $25 млрд на расширение тестирования на COVID-19.

В марте конгресс принял пакет поддержки экономики более чем на $2 трлн.

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