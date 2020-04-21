Корпорация МСП запускает новый «антикризисный» лизинговый продукт

Корпорация МСП запускает новый лизинговый продукт «Устойчивое развитие», в рамках которого предусмотрены более гибкие условия для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Так, минимальная сумма финансирования снижена с 2,5 млн рублей до 500 тысяч, а максимальный срок лизинга увеличен с 60 до 84 месяцев.

Для предпринимателей предусмотрены более лояльные условия по обслуживанию: устанавливается индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платёж.

Доля сопутствующих расходов на приобретение предмета лизинга (доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию), финансируемая региональными лизинговыми компаниями, дочерними структурами Корпорации МСП, увеличена с 10 до 25% от стоимости предмета лизинга.

«В непростых условиях особенно важно использовать все возможности и инструменты поддержки бизнеса. Смягчение условий лизингового продукта сделает его более доступным для тех, кто получает, а также позволит сохранить спрос на оборудование для производителей. Это даст возможность сохранить рабочие места и поддержит производства с высокой добавленной стоимостью», — отметил министр экономического развития Максим Решетников.

В целях оказания дополнительной поддержки действующим лизингополучателям, имеющим ограниченные финансовые возможности для оплаты лизинговых платежей согласно стандартным графикам, региональные лизинговые компании предлагают отсрочки по уплате лизинговых платежей (в полном объеме или в части) на срок 3-6 месяцев.