«Известия»: рекламную индустрию могут включить в перечень пострадавших отраслей
Рекламную индустрию могут внести в число отраслей, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
По информации источника, данную инициативу уже поддержал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В материале сообщается, что по итогам заседания 17 апреля правительственная комиссия одобрила четыре отраслевых списка системообразующих предприятий. В перечень внесены крупные нефтяные и химические предприятия, электросетевые и генерирующие компании, электростанции, СМИ и IT-компании.
6 апреля правительство утвердило перечень отраслей экономики, сильнее других пострадавших от распространения COVID-19. В него вошло девять сфер, среди которых гостиничный бизнес, авиаперевозки, сферы культуры и спорта, бытовые услуги.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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