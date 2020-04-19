Россия планирует выпускать 25 тыс. защитных костюмов в сутки

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что отечественные предприятия намерены производить 25 тысяч защитных костюмов в сутки. Об этом он сказал в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По его словам, к такому объему производства в сутки российские предприятия должны выйти до конца апреля.

«Но этого мало», — сказал Мантуров.

Ранее министр промышленности и торговли сообщал, что дефицит защитных костюмов в регионах России во время эпидемии коронавируса достигал 300 тыс. единиц.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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