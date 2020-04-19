В ФНБ к концу года останется 7 трлн рублей
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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года снизится до 7 трлн рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.
Оставшихся в фонде средств при сохранении нынешних цен на нефть России хватит до 2024 года, отметил глава Минфина.
Ранее Силуанов сообщал, что 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния будут направлены на поддержку российской экономики в условиях пандемии коронавируса нового типа.
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