В ФНБ к концу года останется 7 трлн рублей

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года снизится до 7 трлн рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

Оставшихся в фонде средств при сохранении нынешних цен на нефть России хватит до 2024 года, отметил глава Минфина.

Ранее Силуанов сообщал, что 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния будут направлены на поддержку российской экономики в условиях пандемии коронавируса нового типа.

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