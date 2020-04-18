Несколько сотрудников ОАК заразились COVID-19

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Несколько сотрудников Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) заболели коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу компании.

В ОАК заявили, что случаи заражения инфекцией «касаются московских площадок».

«Сотрудники московских предприятий и КБ Группы ОАК в течение периода введенных ограничений в основном работают в удаленном режиме», — рассказали в пресс-службе компании.

Там добавили, что в отношении сотрудников, контактировавшими с теми, у кого COVID-19 подтвердился, дополнительные карантинные меры вводятся точечно.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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