FT: российские компании не могут договориться о сокращении нефти

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Cреди нефтедобывающих компаний России начались споры по поводу грядущего сокращения добычи нефти. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечается, каждая из нефтяных компаний пытается защитить собственные проекты.

Ряд компаний выступают против распределения объемов сокращения пропорционально общим объемам добычи. Они желают льгот, аргументируя свои требования тем, что при таком сокращении добычи некоторые месторождения могут навсегда остановить свою работу.

По словам источника, переговоры с представителями компанией пока не дали результатов, однако прийти к соглашению придется.

В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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