Путин: у России должны быть ресурсы, чтобы ответить на любой вызов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/117/13024117/upload-AP_20086544288596-pic905-895x505-61902.jpg">

Президент России Владимир Путин заявил, что у страны должны быть резервы для ответа на любой вызов. »Россия 24» введет трансляцию выступления главы государства на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах.

«Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов... Береженого бог бережет», — сказал Путин.

В России коронавирусом заразились 32 тысячи, скончались 273 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин потребовал отчет губернаторов Коми и Владимирской области по коронавирусу

— Путин заявил о переходе распространения коронавируса в регионы страны

— Путин заявил, что еще многое нужно сделать из-за коронавируса