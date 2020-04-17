Минсельхоз поддержал идею об онлайн продаже российского вина

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В министерстве сельского хозяйства России положительно отреагировали на идею о продаже винодельческой продукции через интернет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Оксану Лут.

По ее словам, Минсельхоз поддерживает вариант расширения канала сбыта российской винодельческой продукции.

Однако Лут отметила, что если вина начнут продавать в сети, то необходимо соблюдать возрастные ограничения и иные требования законодательства.

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