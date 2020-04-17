ЦБ РФ порекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья
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Центробанк России порекомендовал остановить принудительное выселение должников до 30 сентября текущего года.
Отмечается, что такие рекомендации вошли в перечень дополнительных мер по защите интересов россиян. Они направлены кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским и жилищным накопительным кооперативам.
«Приостановить процедуры принудительного выселения бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание», — говорится в документе.
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