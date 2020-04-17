В Кремле фиксируют недостаточную эффективность экономических мер поддержки

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле фиксируют пока недостаточную эффективность реализации мер поддержки россиян и участников экономической жизни, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Видим, что участникам экономической жизни и гражданам приходится сталкиваться с проблемами в банках», — рассказал Песков.

По его словам, администрация президента все видит и фиксирует.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что текущий год для мировой экономики будет достаточно тяжелым. По ее словам, прогноз МВФ предполагает более значительный спад, чем при глобальном кризисе 2008–2009 годов, — на 3%.

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