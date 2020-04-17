ЦБ планирует снизить ключевую ставку
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ рассматривает снижение ключевой ставки в качестве основного сценария, передает ТАСС.
По ее словам, регулятор обсудит снижение ставки на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится 24 апреля.
Она отметила, что ЦБ рассмотрит спектр различных экономических сценариев и оценит, какое имеется пространство для смягчения денежно-кредитной политики.
Повышение ключевой ставки, как прогнозирует Набиуллина, является маловероятным.
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