Госдума разрешила регионам в 2020 году кредитовать друг друга

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Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий регионам давать друг другу кредиты на срок до трех лет, передает РИА «Новости».

Данным законом также разрешается выпускать облигации, не имея необходимого кредитного рейтинга.

Кроме того, принятым документом закрепляется право кабмина в 2020 году осуществлять государственные внутренние и внешние заимствования, а также предоставлять госгарантии с превышением предусмотренных в федеральном бюджете верхних пределов внутреннего и внешнего государственного долга, программ госзаимствований и госгарантий.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что данные меры позволят дать регионам больше маневра в поиске ресурсов для развития местной экономики и повышения уровня жизни граждан.

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