Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов
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На открытии торгов в пятницу, 17 апреля, курсы евро и доллара показали значительное снижение, гласят данные Мосбиржи.
По данным на 10.04 мск, курс доллара упал на 46 коп. и составил 73,69 руб.
В свою очередь, курс евро уменьшился на 43 коп., до 79,92 руб.
Фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,6%, до $28 за баррель.
Узнать курс рубля можно на странице »Котировки».
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