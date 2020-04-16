Министр экономразвития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников уверен, что дефолт 1998 года не повторится, пишет ТАСС.
«Нет», — ответил Решетников на соответствующий вопрос в программе «Познер».
Министр добавил, что не допустить дефолт помогут экономические меры, предпринятые правительством.
В России коронавирусом заразились почти 28 тыс., скончались 232 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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