РЖД и Корпорация МСП после совещания у Путина договорились по закупкам у малого и среднего бизнеса

ОАО «РЖД» и АО «Корпорация «МСП» заключили в четверг — на следующий день после совещания Владимира Путина с членами правительства — договор, предусматривающий меры по увеличению объемов закупок у предприятий малого и среднего бизнеса.

АО «Корпорация «МСП» в рамках сотрудничества осуществит поиск потенциальных поставщиков, в том числе инновационной и высокотехнологичной продукции, проведет анализ закупок ОАО «РЖД» для выявления новых и подходящих для участия МСП сфер деятельности.

Также Корпорация «МСП» окажет информационную и методическую поддержку всем субъектам МСП при участии в закупках ОАО «РЖД».

Накануне президент Владимир Путин на совещании с членами правительства говорил о важности поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Именно на них во многом пришелся основной удар пандемии. Российский лидер объявил также о мерах поддержки предприятий МСП со стороны государства.. Таким образом, подписание соглашения стало ответом на призыв президента в рамках общей политики РЖД по поддержке российской экономики и бизнеса.

ОАО «РЖД» принимает активное участие в реализации мероприятий, направленных на создание конкурентных условий для представителей МСП, и является одним из лидеров среди крупнейших заказчиков страны по объему закупок в сегменте малого и среднего предпринимательства.

Только по итогам 2019 года общий объем закупок у субъектов МСП составил 229,1 млрд рублей (62,8%), в том числе объем закупок, участниками которых могут быть исключительно субъекты МСП, – 68,9 млрд рублей (18,9%).

Крупные объемы закупок у предприятий малого и среднего бизнеса продолжаются и в этом году. По предварительным данным, в I квартале 2020 года общий объем закупок у субъектов МСП составил 145,2 млрд рублей (67,6%), в том числе объем закупок, участниками которых могут быть исключительно субъекты МСП, – 41,9 млрд рублей (19,5%).