Путин заявил, что стройкомплекс должен стать локомотивом экономики

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Президент России Владимир Путин заявил, что власти поддержат строительный комплекс, который должен стать локомотивом во время восстановления экономики, пишет РИА «Новости».

«Сразу скажу, мы обязательно поддержим строительный комплекс, более того, на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который протянет за собой и другие сектора», — сказал президент.

Ранее власти объявили о мерах, направленных на поддержку бизнеса в условиях коронавируса.

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