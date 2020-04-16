Губернатор Алтайского края отказался помогать региональному бизнесу

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уведомил, что региональные власти пока не планируют напрямую поддерживать бизнесу который пострадал из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости»

По его словам, власти региона ощущают нехватку средств на реализацию того, что уже запланировано. Губернатор края заявил, что на это и «половины денег» не хватает.

«Поэтому пока решений о прямой поддержке со стороны краевого бюджета не принято», — пояснил Томенко.

Как разъяснил глава региона, Алтайский край имеет 112 млрд. рублей в виде доходов, половину из которых дотации, субсидии и субвенции со стороны федерального правительства.

«И когда мы заводим разговор о том, чтобы кому-то за счет средств краевого бюджета оказать помощь, оказываемся в ситуации, когда человека пригласили в гости, а он привел с собой еще своего товарища», — заключил Томенко.

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