Forbes назвал богатейших женщин России

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В обновленном списке богатейших людей России Forbes оказались 6 женщин.

Тройку лидеров открывает Елена Батурина, состояние которой оценивается в $1,3 млрд. Затем идет Татьяна Бакальчук — владелица Wildberries, ее состояние составляет $1 млрд. И следом — совладелица «Черкизово» Лидия Михайлова с $900 млн. В общем рейтинге предпринимательницы занимают 72, 93 и 107 места соответственно.

В рейтинге богатейших женщин России 4 место занимает инвестор Елена Рыболовлева с $600 млн, на пятом месте — акционер «Прогресса» Ольга Белявцева, ее состояние оценивается в $500 млн. На 6 месте — владелица TPS Real Estate Лилия Ротенберг с чуть менее чем $500 млн.

Ранее стало известно, что Бакальчук потеряла свое первенство в рейтинге богатейших женщин России из-за падения курса рубля и пандемии коронавируса.

Ее обогнала Батурина, которая до этого много лет была бессменным лидером списка. Кризис практически не отразился на ее состоянии, поскольку оно не зависит от российского рынка. Батурина инвестирует в непубличные фонды и девелоперские проекты за рубежом.

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