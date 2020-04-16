Forbes назвал богатейших женщин России
В обновленном списке богатейших людей России Forbes оказались 6 женщин.
Тройку лидеров открывает Елена Батурина, состояние которой оценивается в $1,3 млрд. Затем идет Татьяна Бакальчук — владелица Wildberries, ее состояние составляет $1 млрд. И следом — совладелица «Черкизово» Лидия Михайлова с $900 млн. В общем рейтинге предпринимательницы занимают 72, 93 и 107 места соответственно.
В рейтинге богатейших женщин России 4 место занимает инвестор Елена Рыболовлева с $600 млн, на пятом месте — акционер «Прогресса» Ольга Белявцева, ее состояние оценивается в $500 млн. На 6 месте — владелица TPS Real Estate Лилия Ротенберг с чуть менее чем $500 млн.
Ранее стало известно, что Бакальчук потеряла свое первенство в рейтинге богатейших женщин России из-за падения курса рубля и пандемии коронавируса.
Ее обогнала Батурина, которая до этого много лет была бессменным лидером списка. Кризис практически не отразился на ее состоянии, поскольку оно не зависит от российского рынка. Батурина инвестирует в непубличные фонды и девелоперские проекты за рубежом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Forbes назвал 200 богатейших россиян
— Глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
— Батурина снова стала богатейшей женщиной России по версии Forbes