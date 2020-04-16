Кабмин предложил разрешить регионам кредитовать друг друга
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Правительство России предлагает снять ограничения на возможность кредитования одним регионом другого с 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
По его словам, в Государственную думу в бюджетный кодекс уже введены соответствующие поправки. Они позволят дать регионам больше маневра в поиске ресурсов для развития местной экономики и повышения уровня жизни людей.
Кроме того, будут сняты ограничения на вывоз долговых ценных бумаг регионами и муниципалитетами, не имеющими необходимого кредитного рейтинга.
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