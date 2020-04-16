ЦБ поддержал повышение лимита операций по картам без ввода кода

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В Центральном Банке России поддержали идею об увеличении лимита операций по банковским картам, которые можно проводить без ввода пин-кода, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Данная мера позволит сократить очереди в продуктовых магазинах, что может способствовать снижению темпов распространения коронавируса нового типа, заявил автор предложения, глава «Опоры России» Александр Калинин. Он выступил с инициативой поднять лимит в два раза, с 1 до 2 тысяч рублей.

В Центробанке выступили за реализацию данной идеи, также подчеркнув возможную пользу для борьбы с коронавирусом нового типа, заявили в пресс-службе. При этом там добавили, что последнее слово остается за платежными системами, которые определяют лимит таких операций.