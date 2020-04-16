Экономисты прогнозируют ущерб экономике России на 18 трлн рублей

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Ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса нового типа отраслей российской экономики может составить почти 18 трлн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на обзор Национального рейтингового агентства (НРА).

Согласно прогнозу, суммарный ущерб может составить 17,9 трлн рублей, при этом 15,5 млн человек могут оказаться невостребованными на рынке труда. Сильнее всего кризис ударит по сфере услуг, отмечают аналитики НРА.

Отмечается, что данный прогноз основан на базовом сценарии развития ситуации, при котором ВВП и реальные зарплаты снизятся приблизительно на 3% при росте курса доллара США до 85-90 рублей.

При этом эксперты считают, что правительство примет дополнительные меры поддержки экономики для выхода из кризиса, из-за чего размер ущерба может быть снижен. Кроме того, пессимистичный сценарий развития ситуации, предусматривающий глубокое падение экономики, аналитики считают маловероятным.

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