Собянин подписал третий пакет мер поддержки бизнеса
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о третьем пакете решений, направлендных на поддержку бизнеса в условиях коронавируса, сообщается на сайте главы города.
Среди предпринимаемых шагов: отсрочки платежей и частичные налоговые компенсации для наиболее пострадавших отраслей. Кроме того, запускается программа кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.
Ранее Владимир Путин, выступая на совещании с правительством, объявил о дополнительных мерах поддержки экономики.
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