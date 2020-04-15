Собянин подписал третий пакет мер поддержки бизнеса

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о третьем пакете решений, направлендных на поддержку бизнеса в условиях коронавируса, сообщается на сайте главы города.

Среди предпринимаемых шагов: отсрочки платежей и частичные налоговые компенсации для наиболее пострадавших отраслей. Кроме того, запускается программа кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.

Ранее Владимир Путин, выступая на совещании с правительством, объявил о дополнительных мерах поддержки экономики.

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