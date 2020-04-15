Путин поручил выделить региональным бюджетам 200 млрд рублей

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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить дополнительную финансовую поддержку регионам. Об этом он заявил во вступительном слове перед совещанием с членами правительства, трансляция которого велась в эфире «России 24».

Он обязал выделить российским субъектам 200 млрд рублей для обеспечения устойчивости бюджетов.

Российский лидер отметил, что доходы ряда регионов «просели» по разным причинам, при том что на регионы приходится большая нагрузка по поддержке экономики и граждан.

Путин подчеркнул, что регионы должны обладать возможностью гибко использовать полученные средства.

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