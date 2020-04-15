Путин предложил считать непродовольственную торговлю пострадавшей отраслью
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Президент России Владимир Путин предложил включить непродовольственную розничную торговлю в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, пишет РИА «Новости».
15 апреля Путин перед началом совещания с правительством озвучил меры, направленные на поддержку экономики во время коронавируса.
В России коронавирусом заразились больше 24 тысяч, скончались почти 200 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.