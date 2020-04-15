Путин: льготные зарплатные кредиты станут доступны средним и крупным предприятиям
Президент России Владимир Путин заявил, что не менее 75% кредитов для выплаты зарплат средним и крупным компаниям должны быть обеспечены гарантиями Внешэкономбанка. Об этом он заявил во вступительном слове перед совещанием с членами правительства.
«Считаю, что не менее 75% объема таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, что позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысит доступность кредитных ресурсов», — сказал Путин.
По его словам, государство безвозмездно предоставит прямую помощь компаниям из пострадавших отраслей для оплаты труда в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника.
Президент поручил включить в перечень пострадавших отраслей непродовольственный ритейл. Бизнес сможет подать заявку на помощь уже с начала мая.
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