Вопрос о ценах на газ для Белоруссии будет рассматриваться в ЕАЭС

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Вопрос об уровне цен на газ для Белоруссии будет рассматриваться на уровне экспертов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться, он будет прорабатываться», — уточнил представитель Кремля.

Накануне, 14 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в период пандемии коронавируса цена на природный газ должна быть более гибкой.

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