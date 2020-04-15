Цены на бензин в России начали снижаться

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В России на неделе с 5 по 12 апреля снизились цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

За этот период марка АИ-92 подешевела в восьми округах России. Наибольшее снижение цены наблюдается в Сибирском округе — на 23 копейки. Здесь же сильнее всего подешевела марка АИ-95 — на 13 копеек. Еще в 6 округах она показала снижение на 3-7 копеек.

В то же время подорожало дизельное топливо. Летнее — на 59 копеек, а зимнее — на 13 копеек.

Ранее стало известно, что производство бензина в России за первую неделю апреля сократилось на 18,9% из-за пандемии. Объемы производимого топлива упали с 799,3 тыс. т до 648 тыс. т.