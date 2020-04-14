Эксперты фиксируют резкий рост оптовых цен на гречку

Резкий рост оптовых цен на гречневую крупу и пшено зафиксирован на минувшей неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг компании «ПроЗерно».

Цена на гречку выросла до 61 040 рублей за тонну, поднявшись на 6 665 рублей, следует из данных мониторинга. Отмечается, что на прошлой неделе рост составил 1000 рублей. При этом в марте 2020 года тонна гречки стоила 49 614 рублей, а в апреле 2019 года — 21 654 рубля.

Наблюдается также скачок оптовых цен на пшено, они выросли на 3800 рублей, до 31 415 рублей за тонну. Неделей ранее рост составлял 1700 рублей. Отмечается, что текущая цена ниже прошлогодней, в апреле 2019 года тонна пшена стоила 51 865 рублей. В марте этого года цена пшена составляла 24 955 рублей за тонну.

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