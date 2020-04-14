Туротрасль РФ начнет выходить на докризисный уровень через полгода

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Туристическая отрасль России начнет выходить на докризисный уровень минимум спустя шесть месяцев после снятия ограничений из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

«Мы понимаем, что после такого удара быстрого восстановления не получится. Двух-трех месяцев будет недостаточно», — сказала Ломидзе.

По ее словам, потребуется минимум шесть-восемь месяцев для того, чтобы вернуться на тот уровень, который был до кризиса.

Она также добавила, что с момента ухудшения ситуации с коронавирусом более 200 тысяч человек отменили свои поездки как на внутренних, так и на выездных направлениях.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 21 102 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,9 млн.

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