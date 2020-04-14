Торговый оборот КНР в первом квартале упал на 8,4% в условиях пандемии

Объем внешней торговли Китая в январе-марте нынешнего года уменьшился на 8,4% в годовом выражении, упав на $943,22 млрд. Об этом cообщает ТАСС со ссылкой на доклад Главного таможенного управления КНР.

Согласно документу, объем экспорта сократился на 13,3%. Он снизился на $478,21 млрд.

В свою очередь, импорт стал меньше на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Снижение составило $465,01 млрд.

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