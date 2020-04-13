Bloomberg оценил последствия сделки ОПЕК+ для России

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Сделка по сокращению добычи нефти, достигнутая в ходе переговоров ОПЕК+ является «болезненной неудачей для России», пишет Bloomberg.

После того, как Саудовская Аравия увеличила добычу, ценовая война обрушила рынок так же, как коронавирус уничтожил спрос.

Как пишет агентство со ссылкой на близкие к Кремлю источники, принесшая Москве облегчение сделка по сокращению добычи «является болезненной неудачей для России». При этом отмечается, что сделка выглядит «как победа США».

12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года.

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