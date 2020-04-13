Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ до «мировой»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в качестве помощи республике в условиях пандемии коронавируса могла бы снизить цену на поставляемый в страну газ до «мировой». Об этом пишет госагентство БелТА.

Так, речь идет о плате в размере $80 — $90 за 1 тыс. куб.м.

По словам Лукашенко, Белоруссия сейчас закупает газ по цене $127 за 1 тыс. куб.м.

«Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко также попросил Россию не трогать государство и дождаться окончания пандемии.

Согласно последним данным, в Белоруссии выявлено 2919 случаев заражения коронавирусом. 29 инфицированных умерли, еще 55 человек нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,8 млн случаев заражения.

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