Лишь 30% россиян полноценно работают из дома в апреле

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Лишь 30% жителей России полноценно работают в удаленном режиме в апреле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса банка «Открытие».

Опрос был проведен в период с 10 по 12 апреля, в нем приняли участие 1000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

Отмечается, что 30% россиян и 22% жителей Москвы и Санкт-Петербурга полноценно работают на «всероссийских выходных» из дома. 65% жителей двух городов отметили, что вовсе не работают из дома. 16% россиян сообщили, что не работают в нерабочий период, который был продлен до 30 апреля.

Большинство опрошенных признались, что соблюдает режим самоизоляции.

При этом лишь 22% респондентов отметили, что им нравится работать дома, 19% вовсе считают удаленную работу плохим вариантом, 6% россиян продолжают ходить на работу.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера была введена с целью сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны. Зарплата за сотрудниками на этот период должна быть сохранена.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,8 млн.

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