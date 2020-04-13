Новый пакет законов для поддержки экономики рассмотрят в России
Российский парламент рассмотрит пакет законов для поддержки экономики страны. Об этом сообщают «Известия».
Первый зампред думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев рассказал, что новые меры должны обеспечить поддержку экономики и населения в период эпидемиологической ситуации с новым типом коронавируса COVID-19.
По его словам, в законопроект войдут меры по выплате пособий по безработице, которые увеличат до размера МРОТ (12,3 тыс. руб.), согласно поручению российского президента Владимира Путина.
В проект также включены пособия безработным на детей (до трех тысяч рублей) и доплаты медикам за участие в борьбе с пандемией коронавируса.
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