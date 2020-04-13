Глава Минэнерго США предрек усиление нефтепромышленности страны после кризиса
Глава министерства энергетики США Дэн Бруйетт предсказал восстановление американской нефтепромышленности с последующим усилением после кризиса в сфере. Об этом сообщает РИА «Новости».
По го мнению, заключению сделки между Москвой и Эр-Риядом поспособствовало лидерство президента США Дональда Трампа.
«Я воздаю должное президенту за его решительное лидерство и всем сторонам за то, что они пришли к консенсусу, который принесет пользу странам во всем мире», — подчеркнул Бруйетт.
Он также отметил, что США вступят в «историческую эру роста производства энергии» при президентстве Трампа.
12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.
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