Путин обсудил сделку ОПЕК+ с лидерами США и Саудовской Аравии
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом сообщает сайт Кремля.
Главы государств положительно оценили достигнутую договоренность в рамках ОПЕК+ о поэтапном ограничении нефтедобычи для стабилизации мировых рынков и устойчивости международной экономики.
«Эта договоренность вступает в силу», — добавили в Кремле.
Ранее странами-участницами ОПЕК+ была достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 9,7 млн б/с.
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