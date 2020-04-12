Путин обсудил сделку ОПЕК+ с лидерами США и Саудовской Аравии

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом сообщает сайт Кремля.

Главы государств положительно оценили достигнутую договоренность в рамках ОПЕК+ о поэтапном ограничении нефтедобычи для стабилизации мировых рынков и устойчивости международной экономики.

«Эта договоренность вступает в силу», — добавили в Кремле.

Ранее странами-участницами ОПЕК+ была достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 9,7 млн б/с.

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