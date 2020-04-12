ФАС: имбирный кризис в России преодолен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что в России преодолен имбирный кризис. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз.
Отмечается, что резкий скачок цен был вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, а также распространением в интернете и прессе недостоверной информации, что имбирь помогает вылечиться от короновируса и способствует профилактике инфекции.
«Это, в свою очередь, повлекло ажиотажный спрос на товар и установление некоторыми магазинами ценника в диапазоне 3 тыс. -7 тыс. руб. за 1 кг», — добавили в ФАС.
В пресс-релизе говорится, что преодолеть имбирный кризис удалось благодаря рыночным механизмам.
Так, федеральные торговые сети установили справедливую рыночную цену на имбирь от 400 до 700 руб. за 1 кг и устранили дефицит продукта на полках.
По прогнозам ФАС, мелкие розничные продавцы постепенно придут к такой же стоимости.
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