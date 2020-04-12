Минэнерго надеется заключить окончательную сделку ОПЕК+ в ближайшие дни
Министерство энергетики России надеется, что окончательная сделка ОПЕК+ будет подписана в ближайшие дни, заявил министр энергетики Александр Новак телеканалу «Россия 1».
«Я надеюсь, что в ближайшие дни она (сделка) будет уже до конца согласована и подписана», — сказал Новак.
Ранее страны-участницы ОПЕК+ и представители других стран собирались 9 апреля. В рамках онлайн-встречи стороны обсудили стабилизацию нефтяного рынка.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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