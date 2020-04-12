МИД РФ получил более 37 тысяч заявлений на матпомощь от россиян за рубежом

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Более 37 тыс. заявлений на получение материальной помощи поступили в Министерство иностранных дел РФ от россиян, находящихся за рубежом в условиях пандемии коронавируса нового типа. Об этом МИД сообщил на своей странице в Facebook.

В настоящее время одобрено 4058 заявлений, по ним выплаты получат 6088 человек с учетом членов семей заявивших, говорится в сообщении.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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